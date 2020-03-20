ماركا: برشلونة ينوي طلب مساعدة مالية من لاعبيه بسبب «كورونا»

كشف تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة تنوي عقد اجتماع عن بعد بواسطة (الفيديو كونفرنس)، لإيجاد طرق تساعد على تقليل تأثير تفشي فيروس كورونا على النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلًا عن نظيرتها "لا فانجارديا"، إن إدارة برشلونة ستطلب المساعدة المادية من لاعبي فريق الكرة.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه تم إنفاق ميزانية برشلونة البالغة 61 مليون يورو هذا الموسم على التعاقدات الجديدة، بينما تم إنفاق 507 مليون يورو على أجور اللاعبين، و 135 مليون يورو على سداد الديون.

يُذكر أن فيروس كورونا تسبب في إيقاف العديد من المنافسات الكروية حول العالم أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوريات الخمس الكبرى، بجانب الدوري المحلي وكأس مصر.