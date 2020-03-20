قيادة البديل الألماني تتوقع حل جماعة الجناح اليمينية المتطرفة

أعلنت قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أنها ستحل جماعة "الجناح" التي يصنفها أمن الدولة في ألمانيا بأنها يمينية متطرفة، وهي شبكة من اليمينيين المتطرفين الشعبويين داخل الحزب.

وجاء في قرار اتخذته القيادة العليا للحزب اليوم الجمعة: "أن القيادة الاتحادية للحزب تتوقع نتيجة للقاء "الجناح" صباح اليوم إعلانا عن حل هذا التجمع غير الرسمي لنفسه حتى الثلاثين من أبريل المقبل.

وقالت دوائر من الحزب إن القرار صدر بموافقة أحد عشر صوتا وتحفظ صوت ورفض صوت، وكانت القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه أر دي) بثت خبرا عن هذا القرار لقيادة الحزب.