الحجر الصحي في تونس يبدأ بعد غد الأحد حتى الرابع من أبريل المقبل

أكد رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ أن العمل بالحجر الصحي العام الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق اليوم الجمعة، يبدأ من بعد غد الأحد الساعة السادسة صباحا، ويتواصل حتى الرابع من أبريل المقبل.

وذكر الفخفاخ- عبر صفحة الحكومة التونسية- أنه يقصد بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات والمقيمين بالبلاد التونسية لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود والعلاج.

وأشار إلى أنه بالنسبة للقطاع العام يتواصل السير العادي للمرفق العام في المجالات الحيوية التالية (الغذاء، والصحة، والإدارة، والقضاء، والطاقة، والأمن، والماء، والنقل، والاتصالات، والإعلام، والنظافة والأنشطة الصناعية الحيوية، كما يتواصل أيضا النشاط المهني الضروري في القطاع الخاص في المجالات المذكورة ذاتها.