رومانيا تخفض أسعار الفائدة لمواجهة تداعيات كورونا

أعلن البنك المركزي الروماني اليوم الجمعة خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما حدث في أغلب دول العالم لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

خفض البنك المركزي الروماني سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2%. كما أطلق برنامجا لشراء السندات على أن يبدأ تفعيله على الفور، مؤكدا استعداده لضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال خفض معدل الاحتياطي الإلزامي المطلوب من البنوك التجارية إذا دعت الحاجة لمثل هذه الخطوة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إنها ستجتمع مجددا "كلما دعت الحاجة" بعد قرار إلغاء الاجتماعات الدورية بسبب "تزايد حالة الغموض" التي تحيط الاقتصاد في رومانيا والعالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن رومانيا مثل باقي دول أوروبا أعلنت حالة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا حيث توجد فيها أكثر من 300 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، في حين يحذر الخبراء من ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع المقبلة مع عودة الرومانيين الذين يعملون في غرب أوروبا وبخاصة إيطاليا وهي الدولة الأشد تضررا من انتشار فيروس كورونا في أوروبا.