* إخصائى التجميل: لا يوجد زبائن.. والتعقيم أول شىء يسأل عنه الناس. * وصاحب متجر الملابس: المحال خالية. *عمال ملاهى الأطفال: «ممنوع استقبال أى مواطن» * صاحب مطعم: الإقبال ضعيف على المطاعم وأرزاقنا تأثرت بسبب غياب المواطنين * إسلام على: الإقبال على المقهى تراجع



فى الوقت الذى يسيطر فيه القلق على شعوب العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) بسبب تداعياته الصحية، فهناك قطاعات أخرى معاناتها مزدوجة، حيث تعانى من المخاوف الصحية للمرض ومن تأثيرات انتشار الفيروس على أنشطة هذه القطاعات وإيراداتها.

وجاءت ملاهى الأطفال، وعربات النقل الخاصة، ومراكز التجميل، والصالات الرياضية، والمقاهى، والكافيتريات، والمطاعم وعمال اليومية وشركات الطيران والسياحة فى مقدمة القطاعات التى تعانى من تداعيات انتشار الفيروس.

وتستعرض «الشروق» التأثير السلبى لفيروس كورونا على بعض المهن التى يعانى أصحابها من تراجع النشاط..

«كان بيدخلى فى اليوم حوالى 50 سيدة علشان تحافظ على مظهرها، لكن مع ظهور فيروس كورونا بقيت استقبل حوالى 2 أو 3 يوميا»، بهذه الكلمات بدأ محمد الجمل صاحب مركز تجميل للسيدات حديثه حول تأثير كورونا على سير العمل.

وأضاف الجمل: النساء تخشى فكرة الإصابة ذاتها، ما ساهم فى قلة عددهن بالمركز، فمنهن من تأتى مضطرة وتحمل أدواتها الخاصة خوفا من الاختلاط، موضحا أن البعض الآخر اشترين أدوات التجميل التى تحتاجها داخل منزلها، وهو ما أثّر علينا بشكل كبير وعرضنا لخسائر ستؤدى لإغلاق المركز إذا استمر الأمر بنفس الوتيرة.

سامح سلام مدير إحدى صالونات الحلاقة بالهرم، لاحظ انحسار عدد رواد الصالون بعد قرار الحكومة بمنع التجمعات، وملازمة المنازل، قائلا: «فى تأثير الفترة دى عندى، أوقات بنشتغل كويس وأوقات بيكون فيه تأثير».

وأرجع سلام حالة الفراغ بمحله من وقت لآخر، إلى القلق الذى تملك الجمهور خوفا من انتقال العدوى، وظهر ذلك على الأسئلة التى يطرحها الجمهور عليه يوميا عن أدوات التعقيم فى الصالون «الناس لما بتدخل عندى بتسألنى عن التعقيم والمميزات اللى عندى».

اتخذ سلام طريقا لطمأنة جمهوره، فجهّز صالونه بأدوات التعقيم والمنظفات «ديتول وكحول»، إضافة إلى الكمامات الطبية التى يرتديها مصففو الشعر فى الصالون «كل الطرق دى بتطمن الناس شوية».

لم يختلف الأمر كثيرا فى محال الملابس الحريمى، عمرو الطوانسى صاحب مجموعة للملابس الحريمى فى محافظة الشرقية، أكد أن المتاجر أصبحت خاوية من الزبائن، على الرغم من استمرار موسم التصفيات التى كانت تنتظره الفتايات لاقتناء الكثير من الملابس بأسعار أقل من موسم الشتاء، ولكن حاليا تخشى الفتيات من الدخول إلى البروفة وقياس الملابس خوفا من العدوى.

وأشار الطوانسى، إلى استخدام متاجره جميع أدوات ووسائل التعقيم، فى جميع أركان المحال، فلا نترك شيئا إلا ويتم تنظيفه وتعقيمه جيدا خاصة جميع الحوامل الخاصة بالملابس، يتم تعقيمها ثلاث مرات يوميا، حفاظا على أرواح وصحة المواطنين، وحماية لأرزاقنا.

ملاهى الأطفال لم تكن بعيدة عن التأثير فمنذ أن ظهر الكورونا مع موسم إجازة نصف العام الدراسى، ولم تكن خطورته كما هى الآن، وبعد تعليق الدراسة، أصبحت أماكن تجمعات الأطفال المفضلة تملؤها الأتربة، ويسكنها الفراغ بدلا من اللعب ولهو الأولاد داخلها ليلا ونهارا.

يوضح على يوسف مدير حديقة الطفل فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أن الملاهى أغلقت أبوابها أمام الأطفال والزائرين مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسه لمدة 15 يوما، خوفا على الأطفال من التجمعات والعدوى وسرعة انتشار الفيروس.

يضيف يوسف: على الرغم من صدور القرار قبل أيام، إلا أنه من قبل ذلك كانت نسبة تواجد الأطفال تكاد منعدمة، لأن كل أم تخاف على ابنها من أى مكروه، فتفضل الغالبية العظمى من الأهالى المكوث داخل المنازل حتى انتهاء تلك الفترة العصيبة على الجميع.

وأكمل مدير حديقة الطفل بالزقازيق: قبل ظهور الكورونا كانت الأمور تسير بشكل جيد، وكان الدخل اليومى يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 جنيه، ولكن حاليا الدخل أصبح منعدما فلا يوجد لعبة واحدة تعمل.

على هذه الوتيرة، أغلقت كثير من المطاعم أبوابها بعد عزوف المواطنين عن تناول المأكولات خارج المنزل خوفا من الأدوات المستخدمة دون تعقيم، وحرصا على حياة الأطفال عدوى فيروس كورونا المستجد.

محمود الشرقاوى صاحب سلسلة مطاعم بمحافظة الشرقية، قال إن المحال الخاصة به تأثرت بشكل كبير، فالإقبال ضعيف للغاية رغم اتباع جميع الاشتراطات والإرشادات الصحية المعلنة، وتزويد المكان بمعقمات وأدوات طعام بلاستيكية صالحة للاستعمال مرة واحدة فقط.

وأضاف الشرقاوى، الإقبال محدود للغاية وهو ما يمثل عبئًا علينا لأنه مصدر الرزق الوحيد لجميع العاملين به، ولكن أملنا كبير أن يغير الله الحال إلى الأفضل، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان والذى وعد الله فيه بالرزق الواسع.

وفى المقاهى، تراجع عدد الزبائن بعد قرار الحكومة بمنع التجمعات، ومع صدور قرار مصادرة «الشيش» من المقاهى، زادت خسائر إسلام أحمد مدير إحدى المقاهى الشهيرة بوسط البلد.

يقول إسلام على لـ«الشروق»: الوضع عندنا اختلف كثيرا فى عدد الناس بعد أزمة الفيروس، العدد قل، والطلب على الشيشة معدوم بعد قرار منعها، وأصبحت العمالة عبئا على كاهل إسلام «أنا ريحت النهارده 4 عمال من الشغل عشان ما لهومش مكان».

تكبد مقهى إسلام خسائر قدّرها بنحو 30% بعد إحجام زبائنه عن المقهى، وزادت لتصبح 40% بعد قرار منع الشيشة من المقاهى والكافتيريات، لكن ذلك لم يمنع إسلام من اتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة العمال وطمأنينة الرواد «بنلبس كمامات، وبنعقم الترابيزات دوما، حفاظا على سلامة الناس».