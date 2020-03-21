نفي أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز والمنتخب الوطني، حقيقة تفاوض النادي الأهلي معه لخلافة شريف إكرامي، والمنتظر رحيله نهاية الموسم الجاري عن الأحمر.

وقال الشناوي، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "لم يتحدث معي أي شخص من النادي الأهلي، لا أعرف شيئا عن مفاوضات الأهلي لضمي ووكيل أعمالي لم يفاتحني بشأن أي عروض للرحيل عن بيراميدز ولم يتحدث معي بشأن مفاوضات الأهلي".

وأضاف: "وكيلي أبلغني بتلقي عرضًا من أحد الأندية الإيطالية خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي، لكن الأمور لم تستمر".

وتابع: "مسئولو بيراميدز، طلبوا مني تجديد التعاقد مع الفريق خلال رحلة زامبيا الأخيرة، و ليس لدي مشكلة في التجديد عامين لفريق بيراميدز".

وأوضح: "الأمور المالية جيدة جدًا في بيراميدز، والإدارة توفر كل شئ من أجل التركيز في تحقيق الفوز فقط".

وأشار: "عقدي مع بيراميدز، ممتد لموسمين ونصف، وأحصل على مقابل مادي جيد، والتعامل كفرق أوروبا، سعيد في التواجد مع بيراميدز وإدارته تتعامل مع اللاعبين باحترافية".

وحول ما يتردد بشأن اقتراب نادي بيراميدز، من التعاقد مع شريف إكرامي، علق قائلًا: "شريف إكرامي ، أخي وقيمة كبيرة في مصر والنادي الأهلي، أعتقد أنه بعدما اتخذ القرار رؤيته ستكون الأصلح، أتابعه في التدريبات دائمًا، وأتمنى له أن يختار ناديا بقيمته ومكانته وتاريخه مع الأهلي".

وواصل: "من حق (شريف) البحث عن فرصة للمشاركة أساسيا، إذا كان اختيار إكرامي لبيراميدز، النادي يوفر كل شئ ويتطلع لحصد البطولات في المستقبل، وانضمامه لا يعجل برحيلي عن بيراميدز بالعكس، لو اختار بيراميدز أهلا وسهلا".

واستطرد: "تحدثت مع هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وطلبت منه المشاركة والحصول على فرصة، نقلت غضبي من الجلوس على مقاعد البدلاء للمهدي سليمان وطلبت منه أن ينقل الحديث للمدير الفني حتى تكون الصورة واضحة في ذهنه بدون أي مشاكل".

ونوه: "أتمنى المشاركة أساسيًا، لكن لا أعترض، علاقتي بمهدي سليمان حارس بيراميدز جيدة".

وعن موقف مدرب بيراميدز من لاعبي الفريق، قال: "تشاتشيتش فور توليه المسئولية الفنية، عقد جلسة مع اللاعبين الكبار في الفريق وأكد أنه سيعتمد على سياسة التدوير".

وأضاف: "ماحدث بيني وبين المدير الفني لبيراميدز "سوء تفاهم" ظروف الإصابة هي ما أبعدتني عن المشاركة في المباريات، عقدت جلسة مع تشاتشيتش لتوضيح وجهة نظري".

واختتم: "هاني سعيد (المدير الرياضي لبيراميدز) وضع نظاما للفريق، وعمل على حل مشاكل اللاعبين ويتحدث مع اللاعبين كقائد عند حدوث أي إخفاق، فهو حلقة التواصل بين اللاعبين والإدارة".