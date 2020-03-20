 معبر قسطل يستقبل عشرات الطلاب المصريين القادمين من السودان - بوابة الشروق
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معبر قسطل يستقبل عشرات الطلاب المصريين القادمين من السودان

الطلاب العالقين علي حدود مصر السودان
الطلاب العالقين علي حدود مصر السودان
حمادة بعزق
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 5:34 م | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 5:34 م

استقبل معبر قسطل البري عشرات الطلاب المصريين القادمين من دولة السودان عبر المعبر على متن اوتوبيسات قادمة من السودان.

وخضع جميع الطلاب القادمين عبر المعبر لإجراءات طبية دقيقة، حيث تم إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لهم من قبل إدارة الحجر الصحى بالميناء للكشف عن الحالة الصحية لهم والتأكد من خلوهم من اي امراض او عدوي وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وشهد المعبر إجراءات مكثفة لسرعة انهاء اجراءات دخول الطلاب الى الجانب المصري والتيسير عليهم في انهاء الاجراءات، لعبور جميع الطلاب المصريين القادمين من دولة السودان عبر الميناء.

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