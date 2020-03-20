نائب محافظ الدقهلية: ابناء بلقاس ضربوا أروع أمثال الوعي الذاتي بالإجراءات الاحترازية

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قام هيثم الشيخ نائب المحافظ بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة بلقاس تفقد خلالها مستشفى بلقاس المركزي وشوارع المدينة وقرية السماحية.

وقال " الشيخ " تحية تقدير وإجلال أبناء بلقاس وعلى رأسهم أبناء قرية السماحية الذين ضربوا أروع المثل بالوعي الذاتي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلي المشاركة المجتمعية من الجميع وفي مقدمتهم الشباب من خلال تطهير كافة شوارع المدينة والقرى.

وشملت الزيارة تفقد نائب المحافظ شوارع قرية السماحية والوحدة الصحية والتقى بالعديد من أبناء القرية ونقل لهم تحيات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وأكد على تقديم الدعم الكامل للقرية معنوياً ومادياً وتوفير 3 طن كلور وأدوات مطهرة لتطهير القرية بصفة مستمرة مؤكداً علي أن قرية السماحية ستكون نموذجاً فريداً يفتخر بها أبناء محافظة الدقهلية.

كما شملت زيارة " الشيخ " يتفقد مستشفى بلقاس المركزي واطمئن على سير العملية الطبية داخل المستشفى وتفقد جميع الأقسام والعيادات الخارجية والعناية المركزة ومطبخ المستشفى وأشاد بمستوي النظافة العامة والأداء المتميز أطقم العمل من أطباء وتمريض وأكد على توفير الدعم الكامل لهم و للمستشفى من خلال توفير المستلزمات والأدوات الطبية وكل ما تحتاج إليه.

وتفقد نائب المحافظ شوارع مدينة بلقاس وأعمال التطهير الجارية داخل الشوارع ووجه لرئيس المدينة بالاستمرار بتطهير كافة الشوارع وفي مقدمتها المساجد والمنشآت الخدمية التي يتردد عليها المواطنين بصفة يومية بالتعاون مع المجتمع المدني وأشار إلى توفير 6 طن كلور وأدوات تطهير لمركز ومدينة بلقاس خلال أيام.

وفي نهاية الزيارة اجتمع الشيخ، بالقيادات التنفيذية لمجلس مدينة بلقاس وأكد على ضرورة مواصلة العمل ليل نهار وتطهير كافة شوارع القرى والمدينة وشن حملة توعية للمواطنين بالتعاون مع الصحة لنشر طرق الوقاية من فيروس كورونا وكيفية مواجهته كما أكد علي أن هذه الفترة الحرجة تحتاج منا جميعاً تضافر الجهود والإخلاص في العمل.

حضر الزيارة الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس والدكتور أيمن النجار مدير الادارة الصحية ببلقاس والنائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب.

يذكر أن مدينة بلقاس شهدت وفاة حالتين بها بسبب فيروس كورونا منذ بداية انتشاره وأصيب عدد آخر.