عرض أوبرا «فيديليو» على الإنترنت للحد من تفشي فيروس كورونا بالنمسا

أعرب فولفجانج جيير مدير دار أوبرا فيينا عن حزنه إزاء عدم القدرة على عرض مشاهدة واقعية لأوبرا بتهوفن "فيديليو" بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم في فيينا عرض الإنتاج المرتقب لأوبرا بيتهوفن "فيديليو" اليوم الجمعة للمرة الأولى أمام جمهور لا يشاهدها من مقاعد المسرح المخملية، ولكن من على الأرائك بالمنزل.

وتم تكليف ممثل هوليوود النمساوي المولد كريستوف فالتز لأداء أوبرا بيتهوفن الوحيدة، حيث يحتفل عالم الموسيقى الكلاسيكية بعيد الميلاد رقم 250 للموسيقار هذا العام.

غير أن العرض الأول الذي كان من المقرر في الأساس أن يقام يوم الاثنين الماضي، قد تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة، بعدما دخلت النمسا في حالة إغلاق، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدلا من ذلك، سيتم عرض الأوبرا التي تدور حول سجين هزيل يقبع في زنزانة، وتم تصويرها في التجارب المسرحية النهائية لها، على التليفزيون النمساوي مساء اليوم الجمعة.

كما أن بيت فيينا للأوبرا آن دير فين ستتيح الأوبرا عبر خدمة التدفق الالكتروني على منصة الموسيقى "ميديسي دوت تي في" للمشاهدين في دول أخرى.

وقال مدير المسرح فولفجانج جيير في بيان إننا "نشعر بالحزن الشديد أننا لم نتمكن من أن نقدم لجمهورنا مشاهدة واقعية لهذا الإنتاج الجديد الاستثنائي، لكن على الجانب الآخر، أشعر بالسعادة أننا قادرون على الوصول إلى جمهور عريض بهذا البث".

وعاش بيتهوفين في مسرح آن دير فين كمؤلف موسيقى لتأليف أوبرا "فيديليو". وتم عرض النسخة الأصلية من الأوبرا في عام 1805 بقليل من النجاح. وقرر بيت الأوبرا عرض نسخة ثانية للمؤلف في الذكرى السنوية عام 1806.