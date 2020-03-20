قيادات العمال في بنجلاديش يدعون أصحاب مصانع الملابس لإغلاق أبوابها بسبب كورونا

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طالبت القيادات العمالية في بنجلاديش اليوم الجمعة، بالإغلاق الفوري لمصانع الملابس مؤقتا، لإنقاذ العمال من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كورونا- 19).

وتبنت بنجلادش جارمنتس سيراميك سانجاتي، وهي منصة لعمال الملابس، الدعوة اليوم الجمعة، مشيرة إلى قرار الحكومة بإغلاق المدارس ووقف التجمعات العامة.

وتوفي شخص واحد من كوفيد- 19 في بنجلاديش، وارتفع عدد المصابين بالفيروس المميت من ثلاثة إلى 20 اليوم الجمعة.

وقالت رئيسة المجموعة العمالية، تسليمة أختر، إن معظم العمال يفتقرون إلى وسائل النظافة في أماكن عملهم المزدحمة داخل المصانع.

وقالت أختر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف: "إنهم يعملون في ظل خطر دائم من الإصابة بالفيروس الفتاك، لأنهم كثيرا ما يضطرون إلى لمس الآلات والمعدات الأخرى.