«المسماري» يؤكد دراسة وقف القتال في طرابلس لمحاربة كورونا

كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم"الجيش الوطني الليبي"، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن أن القيادة العامة للجيش تدرس حالياً دعوات وجّهتها البعثة الأممية ودول صديقة، وأبناء الشعب الليبي لـ"وقف فوري للقتال بالعاصمة طرابلس" لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وتوقع المسماري في مقابلة أجرتها معه صحيفة"الشرق الأوسط" نشرت، اليوم الجمعة، أن تتخذ قيادة الجيش قراراً بشأن هذا الأمر خلال الساعات المقبلة، رغم وجود تحديات كثيرة، في مقدمتها استمرار التهديدات، وتزايد أعداد المرتزقة السوريين، والعناصر التركية بالأراضي الليبية".

وحول محاولة قيادات من جماعة الإخوان استغلال «الفزاعة الروسية» خلال جولاتهم الأخيرة للعاصمة الأمريكية، والتحذير من أن سيطرة الجيش الوطني يعني وقوع ليبيا وثرواتها بيد روسيا، قال"الإخوان لديهم فزاعات كثيرة... يطلقونها من حين إلى آخر، وتحديداً عندما نقوم بتوجيه ضربة جوية ناجحة ضد أهدافهم... هم يحاولون إقناع المجتمع الدولي بهذا الحديث، وأن هذا الطرف أو ذاك يدعمنا، كما يسعون لتضليل وجذب الشبان، وتجنيدهم لصالحهم بالمعركة عبر إقناعهم بأنهم يقاتلون مستعمرين، بل إن أحد المرتزقة السوريين قال عندما وقع بقبضتنا إنه قدِم لمحاربة وقتال الروس، أي أنه ترك الروس في إدلب بسوريا، وقدِم لقتالهم هنا بطرابلس".

وتابع "آخر أكاذيب الإخوان وتضليلهم أن قوات حزب الله وقوات سورية من جيش النظام، برئاسة بشار الأسد، هي من تحارب الميليشيات بطرابلس وليس الجيش الليبي وأبناؤه".

وكشف المسماري "أن عدد الجيش الوطني تجاوز الـ85 ألف عنصر "، و"إن عدد شهداء الجيش تجاوز الـ7000 شهيد، وهذا الرقم ليس حصيلة معركة طرابلس وحدها، بل هو مجموع ما سقط من أبناء الجيش في كل المعارك السابقة في بنغازي ودرنة، وغيرهما من المدن، وإن عدد جرحى الجيش هؤلاء قد يتجاوز عددهم الألف.

أما بخصوص أسرى الجيش ممن وقعوا بقبضة الجماعات الإرهابية خلال المعارك، فيتراوح عددهم ما بين 75 و80 أسيراً".

وقال "القيادة العامة ترى أنه سيتم بعد تحرير طرابلس تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعتمد من البرلمان الليبي الراهن، وسيكون لها واجبات ومهام محددة، كتقديم الخدمات السريعة للمواطن وحل الأزمات، والبدء أيضاً في التحضير لإجراء انتخابات من مراجعة الدستور والقوانين وقواعد البيانات، وكل ما يلزم لتكون لدينا تجربة انتخابية نزيهة، يشهد ويشيد بها الجميع".

ويسري من الناحية النظرية وقف لإطلاق النار منذ الثاني عشر من شهر يناير بين قوات الوفاق ومايسمى بالجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول طرابلس، غير أن كلا الطرفين يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة.