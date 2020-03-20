رسالة من الرئيس السيسي لرئيس النيجر بخصوص سد النهضة يسلمها شكري

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سلم وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس النيجر محمد إيسوفو، بخصوص مستجدات ملف سد النهضة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "في آخر محطة بجولته الإفريقية.. الوزير ⁧‫سامح شكري‬⁩ يعقد لقاءً مع رئيس جمهورية النيجر ⁧‫محمد إيسوفو‬⁩، لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص مستجدات ملف سد النهضة، وللتشاور حول العلاقات الثنائية والقضايا القارية محل اهتمام الدولتّين".

وكان وزير الخارجية قد بدأ الثلاثاء الماضي، جولة إفريقية شملت كلاً من بوروندي وجنوب إفريقيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية والنيجر، سلم خلالها شكري رسائل من الرئيس السيسي إلى قادة تلك الدول الإفريقية الشقيقة.