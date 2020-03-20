فيروس كورونا يخيم على الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال في تونس

خيم انتشار فيروس كورونا المستجد على إحياء الذكرى 64 للاستقلال في تونس، إذ تم الاكتفاء برفع العلم التونسي اليوم /الجمعة/ على وقع النشيد الوطني في (ساحة) أو ميدان القصبة الذي يحيط به قصر الحكومة وقصر بلدية تونس.

ففي ظل منع التجمعات والاحتفالات والعديد من الإجراءات الحكومية ومن بينها حظر التجول للوقاية من تفشي الفيروس، اقتصرت مراسم الاحتفاء بهذه الذكرى التي يحتفل بها التونسيون في 20 مارس من كل عام، على موكب من تنظيم وزارة الدفاع التونسية لرفع العلم تخليدا لذكرى التغلب التام على المستعمر الفرنسي في اليوم ذاته من عام 1956.

كما احتفى محرك البحث الشهير على الإنترنت (جوجل) اليوم /الجمعة/ بعيد الاستقلال الـ64 لتونس، حيث زين شعار صفحته الرئيسية بالعلم التونسي.

وفي 20 مارس عام 1956 نجح الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة بعد مفاوضات ماراثونية في التوقيع على اتفاق الاستقلال بباريس، والذي تعترف فرنسا بمقتضاه باستقلال تونس وحقها في ممارسة سيادتها في شؤون الخارجية والأمن والدفاع وتشكيل جيش وطني تونسي.

وتتزامن الذكرى 64 للاستقلال في تونس مع تفشي فيروس كورونا المستجد في أغلب دول العالم مما تسبب في توقف كافة التجمعات والفعاليات في أغلب الدول ومن بينها تونس التي أعلنت صباح اليوم الجمعة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 54 حالة وذلك بعد تسجيل 15 حالة إصابة جديدة اليوم.