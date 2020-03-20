مسؤول ألماني بارز يتوقع تعافي الاقتصاد سريعا عقب أزمة كورونا

يتوقع رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا، هيلجه براون، تعاف سريع للاقتصاد عقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال براون في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية المقرر صدورها غدا السبت: "أتصور أن الاقتصاد سيقفز بسرعة كبيرة للغاية بمجرد انتهاء هذه الأزمة"، مضيفا في المقابل أنه لا يستطيع الآن التنبؤ بموعد التعافي.

وفي الوقت نفسه، أشار براون إلى أن المتضررين من تفشي الوباء ليسوا في أزمة "لأن منتجاتهم سيئة أو مطاعمهم سيئة أو فنهم سيء، بل لأن الوباء حال دون تسيير أنشطة معينة"، مؤكدا أنه عندما تنتهي الأزمة، سيستغل الناس حريتهم المستعادة بالكامل.

وأوضح براون أن الدولة ليست هي الوحيدة المسؤولة عن السيطرة على العواقب الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وقال: "أصحاب العقارات وأرباب العمل، الذين لديهم يمتلكون البنية التحتية، يتعين عليهم سويا دراسة كيفية تجاوز الأزمة بجانب المساعدات الحكومة"، مقترحا على أصحاب العقارات إعفاء المستأجرين من تسديد الإيجارات لفترة لحين انتهاء الأزمة، موضحا أن الهدف الآن هو تجاوز الأزمة حتى يمكن المواصلة بعد ذلك بنجاح.