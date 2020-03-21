النرويج تفرج عن أكثر من 100 سجين قبل انتهاء عقوباتهم لمواجهة عدوى كورونا

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أفرجت النرويج خلال الأسبوع الجاري عن 126 سجينا قبل الموعد المحدد لإنهاء عقوباتهم بسبب التخوف من إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت هيئة مصلحة السجون المختصة اليوم الجمعة في أوسلو إن هذه محاولة للحد من خطر انتشار عدوى فيروس "سارس كوف – 2".

وقالت المصلحة إنه في الوقت الحالي ما يزال هناك 147 سجينا يتقاسمون الزنازين فيما بينهم ، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد الإفراج عن 73 آخرين.

وألغت السلطات القضائية 30 يوما من عقوبة هؤلاء السجناء نظرا للظروف الراهنة.

كانت الحالات المسجلة للإصابة بعدوى فيروس كورونا بين العاملين بالسجون حتى يوم الخميس الماضي وصلت إلى ثلاث حالات.

وقال بيان للهيئة إن النزلاء لم يصابوا بالعدوى حتى الآن.