الشرطة الجزائرية تكثف من إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الشرطة الجزائرية أنها كثفت من إجراءاتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد ومنع انتشاره.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر - في بيان اليوم الجمعة - إنها تواصل مساهمتها الميدانية في التوعية من خطر انتشار فيروس "كورونا" والتعريف بالتدابير الاحترازية لتفادي الإصابة به، لافتة إلى أنها تسخر لذلك موقعها الرسمي وصفحتيها على "فيسبوك" و"تويتر" أيضا.

وأوضحت أنها أعدت العديد من التدابير الميدانية تطبيقا للقرارات التي تم اتخاذها ويبدأ تطبيقها يوم الأحد المقبل لمزيد من الوقاية والحماية لصحة المواطن والرفع من القدرات الوطنية لمكافحة هذا الوباء العالمي، سواء على مستوى النقاط الحدودية أو على المستوى الوطني.

وأكدت أنها تعمل إلى جانب الجهات المختصة، على تجسيد توصيات السلطات العليا للبلاد بمحاربة كل أشكال الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة التي يحاول ناشروها إحباط معنويات المواطنين والسعي إلى المساس بالأمن الوطني.

وشدد البيان على أن أجهزة الشرطة تعمل بحزم إلى جانب السلطات المختصة، بتعقب المضاربين واتخاذ التدابير اللازمة ضدهم، مرافقة للمواطن في تجاوز هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه تم في الآونة الأخيرة ضبط وحجز مواد غذائية ومواد تنظيف موجهة للمضاربة بعدة ولايات.. موضحا أن قوات الشرطة تتبنى كل التدابير الوقائية الحازمة ضد التجمعات التي تشكل خطرا على الصحة العامة وتعد عاملا من عوامل انتشار فيروس "كورونا".