محافظ أسيوط يناقش الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

شهد عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب أيمن نعيم، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، اجتماع إدارة الأزمة لمناقشة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتشكيل فرق لتطهير وتعقيم المنشآت وجميع القطاعات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي مكافحة العدوى والطب الوقائي بمديرية الصحة ومسئولي الطب البيطرى والزراعة ومياه الشرب والصرف الصحي ومديريات الخدمات ومسئولي إدارة الأزمات بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض إمكانيات المحافظة بمختلف قطاعاتها ومراكزها لمواجهة الأزمة ومناقشة القرارات الصادرة في هذا الشأن، وسبل تنفيذها وتذليل كافة العقبات لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره والسيطرة عليه.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال كلمته – الإجراءات التي اتخذتها المحافظة تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية، لمواجهة فيروس الكورونا المستجد، والتعامل مع أي حالات اشتباه، فضلًا عن تطهير وتعقيم مبنى الديوان العام للمحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن والأحياء ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة وعدد من المنشآت الخدمية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والمرافق بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها، فضلا عن تنفيذ قرارات تخفيض أعداد العاملين بمختلف القطاعات التنفيذية ومنع التجمعات وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع الإتجار في المواد الغذائية، والتأكيد على توافر المواد الغذائية بالأسواق وإيصال الدعم لمستحقيه.

وشدد المحافظ على القيادات التنفيذية ومسئولي قطاعات الخدمات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتوعية المواطنين والعاملين بكافة القطاعات.

وأشار قائد المنطقة الجنوبية إلى تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري من خلال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والجامعات والمدارس وبعض المنشآت التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين والأماكن الإدارية.

وفي نهاية الاجتماع، أعلن محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، تكثيف الجهود بين كافة الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات والصحة ورؤساء المراكز وتشكيل فرق خلال 48 ساعة للقيام بأعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت الحكومية والعامة والتعليمية والمواقف ومحطات السكك الحديدية والنقل المختلفة والأماكن الدينية ودور العبادة والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وحصر احتياجات المستشفيات واتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أي طارئ والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة والأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنين بـ13 مركزا وحيا بالمحافظة، بالإضافة إلى التنبيه على نشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا".