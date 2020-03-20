الحكومة الألمانية تنقل مواطنيها من 9 دول

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وسعت الحكومة الألمانية من فعاليات استعادة الألمان المتواجدين في تسع دول خارجيةعن طريق الجو.

وتقوم الحكومة حاليا بنقل الألمان المتواجدين في مصر والمغرب وتونس والجزائر وكوستا ريكا وجمهورية الدومنيكان وبيرو والفلبين على متن طائرات استأجرتها الخارجية الألمانية، لنقل السياح الذين علقوا في هذه الدول بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن عملية نقل المواطنين إلى ألمانيا تكون قد اكتملت عندما تنتهي هذه العملية.

كما تواصل شركات سياحية وشركة لوفتهانزا القيام بمسؤوليتها الخاصة في نقل عدة آلاف من السياح يوميا.

وتعد هذه أكبر عملية استعادة للسياح الألمان في تاريخ جمهورية ألمانيا بما تتضمنه من نقل ما يناهز 100 ألف شخص، وقد نقل يوم أمس الأربعاء وحده 7500 شخص.