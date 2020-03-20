ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جنوب إفريقيا إلى 202 حالة

قال المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) قفز إلى 202 حالة اليوم الجمعة، مقابل 150 في اليوم السابق.

وأصبحت الآن جنوب إفريقيا، وهي أحد أهم الاقتصادات في إفريقيا، واحدة من بؤرة لكوفيد – 19 في القارة السمراء، على الرغم من أنه لم يتم الإبلاغ بها عن أي حالة وفاة.

وظهرت على مرضى جنوب إفريقيا أعراض خفيفة فقط، ولم يتم إدخال أي من مرضى كوفيد 19 إلى وحدة العناية المركزة حتى الآن، وفقا لوزير الصحة زويلي مخيز.

ونفذت جنوب أفريقيا لوائح صارمة في محاولة للحد من انتشار الفيروس ، بما في ذلك حظر السفر، وقصر التجمعات العامة على 100 شخص والسماح للمطاعم بخدمة 50 من الزبائن فقط في كل مرة، مع حظر مبيعات الكحول بعد الساعة 6 مساءً.

وأغلقت دولة تشاد المسلمة، التي أكدت أمس الخميس ظهور أول حالة من كوفيد - 19 ، اليوم الجمعة جميع المساجد في أنحاء البلاد لمنع انتشار الفيروس.

في غضون ذلك، أكدت غانا خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع مجموع حالات الإصابة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا إلى 16 حالة اليوم الجمعة.

وفي شمال إفريقيا، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية، وقالت وزارة الداخلية إن "الإجراءات الاستثنائية" ستدخل حيز التنفيذ الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).