خسرت منطقة جرين لاند فى القطب لشمالى، خلال شهرين ماضيين 600 مليار طن من الجليد متسببة في اتفاع مستويات سطح بحار العالم ب0.22 سم، معرضة الملايين لخطر الفيضان.

ووفقا لما نقلته صحيفة الجارديان عن دراسة اعتمدت على بيانات الأقمار الصناعية، فيعد ذلك التراجع الجليدى فى جرين لاند هو الثانى من نوعه، حيث شهد العام المنصرم أشد فصول الصيف حرارة على القطب الشمالى.

ويذكر أن خسارة الجليد بالشهرين الماضيين، تزيد بكثير عن كميات الجليد التى خسرتها جرين لاند بين عامى 2002 و2019، إذ خسرت خلال تلك الفترة 268 مليار طن جليد.

الجدير بالذكر أن مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وتعداد سكانها 10 ملايين، لا تستهلك أكثر من مليار طن من المياه سنويا.

وتقول إزابيلا فلاكونا مشرفة على الدراسة وبروفيسورة بعلوم الأرض بجامعة كاليفورنيا إيرفاين، إنه من المعتاد خلال الكوارث المناخية خسارة أرقام كبيرة من المساحة الجليدية فى جرين لاند ولكن تلك المرة كانت الأرقام صادمة.

وتتسبب ظاهرة الاحتباس الحرارى بارتفاع درجة حرارة الشمس التى يمتصها الجليد ومع تزايد الحرارة يزيد معدل ذوبان الجليد بشكل متسارع.

وبحسب ما ذكره العلماء بالعام الماضى، فإن تسارع ذوبان جليد جرين لاند تضاعف 7 مرات عن ما كان عليه فى التسعينيات.

ومن المتوقع بنهاية القرن الحالى أن يصبح 400 مليون شخص عرضة للفياضانات، بسبب ظاهرة ذوبان الجليد.

وتضيف فالاكونا أنه على غرار تدهور الوضع بالقطب الشمالى، فإن القطب الجنوبى يعانى الكثير من ذوبان الثلج، وخاصة بالمناطق الغربية منه ما يرفع تهديدات حدوث فيضانات حول العالم، ولكن الخبر السار أن موجة تساقط ثلوج على المناطق الشرقية من القارة القطبية الجنوبية أدي لتحسن الحالة الجليدية هناك.

ويقول ريتشارد آلى بروفيسور بعلوم الجليد بجامعة ولاية بين الأمريكية، إنه من المذهل استخدام الأقمار الصناعية فى الدراسة الأخيرة لتقديم أوضح صورة عن ما آل إليه وضع الجليد فى جرين لاند.