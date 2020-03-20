إدارة هليوبليس تقرر غلق النادي لتجنب فيروس كورونا

قرر مجلس إدارة نادي هليوبليس، غلق الفرع الرئيسي للنادي وفرع الشروق في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر النادي بيانًا يعلن فيه القرار وجاء نصه على النحو التالي: "في ضوء الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وحرصًا من مجلس إدارة النادي على سلامة أعضائه والعاملين به وحفاظًا على صحة أبنائنا قرر مجلس الإدارة غلق النادي بالمقر الرئيسي وفرع الشروق وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢١ مارس وحتى الثلاثاء ٣١ مارس".

وأضاف: " هذا القر ار يأتي تجنبا للتكدس ولإتاحة الفرصة لإدارة النادي للقيام بأعمال التعقيم اللازمة لكافة أرجاء النادي حرصًا على سلامة الجميع".