 رسالة وداع من موراتا لجماهيره - بوابة الشروق
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رسالة وداع من موراتا لجماهيره

محمد الهادي
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 1:44 م | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 1:45 م

أعلن ألفارو موراتا، مهاجم أتليتكو مدريد ومنتخب إسبانيا، تعليق نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي لفترة غير محددة، دون توضيح أسباب هذا القرار.

وكتب موراتا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام): "سوف أترك السوشيال ميديا لفترة غير محددة".

وأضاف: "آمل أن تكون تلك فترة حتى نلتقي مرة أخرى وآمل أنها ليست وداعاً.. عناق لكم جميعا".

يُذكر أن فيروس كورونا تسبب في إيقاف العديد من المنافسات الكروية حول العالم أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوريات الخمس الكبرى، بجانب الدوري المحلي وكأس مصر.


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