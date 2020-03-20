 الاتحاد الأوروبي يلغي قواعد مالية صارمة في خطوة غير مسبوقة لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 20 مارس 2020 7:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يلغي قواعد مالية صارمة في خطوة غير مسبوقة لمواجهة كورونا

بروكسل - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 7:07 م | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 7:07 م

أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة تخفيف التكتل قواعده المالية الصارمة بحيث تستطيع الدول الأعضاء الاستثمار كما تحتاج إلى ذلك، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك