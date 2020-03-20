الاتحاد الأوروبي يلغي قواعد مالية صارمة في خطوة غير مسبوقة لمواجهة كورونا

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أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة تخفيف التكتل قواعده المالية الصارمة بحيث تستطيع الدول الأعضاء الاستثمار كما تحتاج إلى ذلك، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.