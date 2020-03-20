الاتحاد الأوروبي يلغي قواعد مالية صارمة في خطوة غير مسبوقة لمواجهة كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة تخفيف التكتل قواعده المالية الصارمة بحيث تستطيع الدول الأعضاء الاستثمار كما تحتاج إلى ذلك، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.