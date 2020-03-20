بريطانيا تغلق الحانات والمطاعم وتتعهد بدعم كبير للشركات

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طلبت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة من جميع الحانات والمقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه أن تغلق أبوابها، ووعدت "بتقديم حزمة دعم استثنائية" للشركات والعمال ذوي الأجور المنخفضة خلال جائحة فيروس الكورونا.

وستؤجل الحكومة مدفوعات ضريبة المبيعات بالنسبة لجميع الشركات حتى نهاية يونيو، وستدفع 80 في المئة من أجور الموظفين ذوي الأجور المتدنية الذين لا يستطيعون العمل بسبب تفشي المرض.

وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن" سرعة تعافينا النهائي تعتمد كلية على قدرتنا الجماعية على السيطرة على الفيروس الآن، وهذا يعني أننا يجب أن نتخذ الخطوات التالية التى تنصح بها المشورة العلمية".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق مع شركات السكك الحديدية في البلاد لخفض الخدمة، في إطار جهود التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأوردت وكالة "بلومبرج" للأنباء بيانا للحكومة البريطانية على موقعها الإلكتروني جاء فيه أن "خدمات السكك الحديدية سيتم خفضها اعتبارا من 23 آذار/مارس الجاري، وسوف تظل تحت المراجعة".

وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة تعود إلى تراجع أعداد الركاب خلال الفترة الحالية.