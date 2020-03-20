الصين تسجل 39 إصابة اضافية بفيروس كورونا

أعلنت مفوضية الصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم 19 مارس، وذلك بعد أن مضى اليوم السابق بدون إصابات جديدة منذ بداية تفشي الوباء بالبلاد في شهر ديسمبر الماضي.

وبذلك ارتفع عدد الاصابات المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و967 حالة، فيما لم تسجل مدينة ووهان مركز تفشي الوباء أي اصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، فقد سجلت الصين يوم أمس وفاة 3 حالات من بين المصابين بالفيروس ما يرفع اجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 ألاف و 248 حالة.