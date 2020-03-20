تأجيل الاستفتاء على الدستور في تشيلي بسبب فيروس كورونا

أعلن البرلمان التشيلي، أمس الخميس، تأجيل الاستفتاء المقبل على الدستور بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأعلن مجلس الشيوخ في البلاد أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيجري في 25 أكتوبر بدلا من 26 أبريل المقبل، وهو القرار الذي رحبت به حكومة البلاد.

ومن المقرر أن أن يصوت الناخبون في الاستفتاء على ما إذا كانوا يريدون دستورًا جديدًا ومن يجب أن يصوغه. إذا كانت هناك مسودة لنص جديد، فسيتم طرحه للتصويت مرة أخرى في استفتاء أخر.

وتعد صياغة دستور جديد أحد المطالب الأساسية للمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع ضد الحكومة في تشيلي منذ أكتوبر الماضي.

ويعود نص الدستور الحالي إلى عام 1980، أثناء فترة الحكم الديكتاتور الجنرال أوجستو بينوشيه.