الهند تعدم 4 رجال في تهمة اغتصاب جماعي تعود لعام 2012

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أعلن مسؤول هندي إعدام أربعة رجال شنقاً في سجن تيهار في نيودلهي اليوم الجمعة في تهمة اغتصاب جماعي وحشية لشابة في العاصمة الهندية ترجع لعام 2012.