 الهند تعدم 4 رجال في تهمة اغتصاب جماعي تعود لعام 2012 - بوابة الشروق
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الهند تعدم 4 رجال في تهمة اغتصاب جماعي تعود لعام 2012

نيودلهي - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 2:31 ص | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 2:31 ص

أعلن مسؤول هندي إعدام أربعة رجال شنقاً في سجن تيهار في نيودلهي اليوم الجمعة في تهمة اغتصاب جماعي وحشية لشابة في العاصمة الهندية ترجع لعام 2012.


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