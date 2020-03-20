منطقة سويسرية تفرض حظر تجول على كبار السن بسبب كورونا

قالت السلطات المحلية، اليوم الخميس، إنه لن يتم السماح لكبار السن في كانتون أوري السويسري بالتريض إلا لمدة ساعتين فقط في اليوم، بعد أن تجاهل كبار السن نداءات الحكومة بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ونقلت وكالة الأنباء السويسرية "كيستون-إس دي إيه" عن إيجناتس سوب المسؤول بالكانتون قوله إنه في حين امتثل معظم السكان للتعليمات للوقاية من الفيروس، فإن الرسالة لم تصل إلى كبار السن، الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة.

وأوضح سوب أن كبار السن واصلوا التسوق والتريض.

وقرر الكانتون فرض حظر تجوال على الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاما، للحد من مثل هذا السلوك وستراقب الشرطة حظر التجوال.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة في سويسرا إلى 3400، وتم تسجيل 33 حالة وفاة.