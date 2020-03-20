نتنياهو يأمر بفرض حظر التجول لمدة أسبوع لوقف فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، عن فرض حظر للتجول واسع النطاق لمدة أسبوع على تحركات المواطنين في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وستوقع الحكومة على هذا الاجراء الذي سيسري من الليلة.

وقال نتنياهو (70 عاما) "إنه مطلب إلزامي.. إذا اعتقد أي شخص أنني أبالغ ، فيجب عليهم أن ينظروا إلى الصور القادمة من إسبانيا وإيطاليا. هناك، لم يعودوا يعتنون بالمرضى، وبدلاً من ذلك ينقلون جثثهم في مركبات عسكرية."

وأضاف نتنياهو ، إن قوانين الطوارئ التي ستوافق عليها الحكومة تنص على أنه لم يعد بإمكان الناس مغادرة منازلهم، إلا لشراء البقالة أو تلقي العلاج الطبي ، من بين أمور أخرى.

وتقول وزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم تأكيد إصابة أكثر من 570 شخصًا بفيروس كورونا. ومع ذلك، لم تحدث أي وفيات حتى الآن.

ويخضع آلاف الأشخاص حاليًا للعزل المنزلي.