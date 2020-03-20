قالت إيمان غريب والدة الشهيد الرائد شريف محمد عمر، إنها تشاهد نجلها في المنام وهو يرتدي البدلة العسكرية.

وتابعت، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن والدها استشهد في 16 مارس قبل أيام قليلة من حلول عيد الأم الذي يوافق 21 مارس.

وأضافت إيمان غريب، أن نجلها يزورها دائما في المنام ويطلب منها بعدم البكاء عليه، وتابعت أنها في بعض الأوقات تتحدث بينها وبين نفسها حول اشتياقها إلى رؤية نجلها، وأنها بالفعل تشاهده في المنام.

وكشف أنه الاحتفال عادة بعيد الأم كان يتم في منزل نجلها في منطقة محرم بك بالإسكندرية بحضور الجميع، وتابعت : «شريف كان مصدر سعادة للأسرة كلها».

واستشهد البطل شريف محمد عمر بعد اشتباهه في أحد المنازل واكتشف بداخلها وكرا به عبوات ناسفة، وانفجرت إحدى العبوات الناسفة بواسطة جهاز تحكم ليستشهد على إثرها.

