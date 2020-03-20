قواعد جديدة لعقد الاجتماعات في أستراليا بسبب كورونا

صرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الجمعة، بأنه يتعين على الأستراليين أن يحافظوا على مسافة تبلغ 4 أمتار مربعة بين بعضهم بعضا أثناء وجودهم في الأماكن المغلقة، وذلك في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال موريسون للصحفيين: "نفرض هذه القواعد لإبطاء انتشار فيروس كورونا بحسب نصائح خبراء الصحة".

وأضاف: "على سبيل المثال، إذا كانت لديك غرفة أو قاعة اجتماعات أو ما إلى ذلك، فإن مساحتها مئة متر مربع، بالتالي يمكن أن تجلب 25 شخصا إلى هذه الغرفة".

وتأتي هذه القواعد الجديدة على رأس إجراءات المسافات الاجتماعية التي يتم تطبيقها بالفعل في أستراليا، بما في ذلك حظر حضور الجماهير في الاستادات المفتوحة وقصر عدد الموجودين في الأماكن المغلقة على مئة شخص.