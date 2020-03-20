ألغيت عشرون رحلة دولية كان من المقرر وصولها إلى سيدني اليوم الجمعة مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الحكومة الأسترالية لحظر وصول الأجانب.

ومن المقرر أن تصل رحلة دولية واحدة فقط إلى سيدني بعد بداية الحظر المقرر في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش).

وستصل رحلة طيران الإمارات /إي كيه 414/ في الساعة 2230، ووفقًا لإعلان الحكومة، سيُسمح فقط للمواطنين الأستراليين أو المقيمين أو أفراد العائلة المقربين من بين ممن هم على متن الطائرة بدخول البلاد.

وتأمل رحلة كاثاي باسيفيك القادمة من هونج كونج في الوصول في الموعد دون تأخير، حيث من المقرر أن تصل قبل عشر دقائق فقط من بدء الحظر.

ومن المقرر أن تصل 46 رحلة جوية دولية أخرى إلى سيدني يوم الجمعة قبل بدء الحظر المفروض على الأجانب.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد أعلن يوم أمس الخميس فرض حظر على الأجانب، قائلاً إن 80 بالمئة من حالات الإصابة بفيروس كورونا البالغ عددها 700 في أستراليا إما أنها قادمة من الخارج أو أنها كانت على اتصال مباشر مع شخص عائد من الخارج.