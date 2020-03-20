البنك المركزي في جنوب أفريقيا يتدخل للحفاظ على معدلات السيولة النقدية

ذكر تقرير إخباري، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي في دولة جنوب أفريقيا بدأ تحركا من أجل الحفاظ على تدفق السيولة النقدية في الاقتصاد، وذلك من خلال توفير تمويل للبنوك بفائدة أقل، وإعادة تنظيم النهج الذي يقوم من خلاله بضخ السيولة النقدية في النظام المالي.

وأوضحت وكالة أنباء "بلومبرج" أنه في أعقاب إعلان البنك المركزي عن تحركه، انخفض العائد على السندات الحكومية مقارنة بالارتفاعات القياسية السابقة، كما واصل الراند الجنوب أفريقي تحقيق مكاسب، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعا.

وقال البنك الذي يقع مقره في العاصمة بريتوريا، في بيان: "لاحظ بنك الاحتياط لجنوب أفريقيا وجود ضغوط على السيولة النقدية في أسواق التمويل... واستلزمت هذه الضغوط مراجعة استراتيجية إدارة السيولة ".

وأضاف البيان أنه سيتم تعديل معدل الفائدة على الاقتراض وفقا لسعر إعادة الشراء (ريبو) أقل 200 نقطة أساس، مقارنة بالمعدل الحالي، وهو أقل من 100 نقطة أساس. وسيقوم البنك المركزي بزيادة مزادات إعادة الشراء بهدف تحسين السيولة في أسواق المال.

وقال آلفين شاواسيما، من مؤسسة "ساسفين سيكورتيز" لإدارة الأوراق المالية: "عندما تتعرض الأسواق لضغوط، يتعين على البنك المركزي ضمان حصول البنوك بشكل أسهل على التمويل، وضمان وجود سيولة كافية في الأسواق".

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من موافقة لجنة السياسة النقدية بالبنك أمس الخميس على خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 25ر5% وهو أكبر خفض للفائدة منذ حوالي 10 سنوات.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن ليزيتجا كجانياجو محافظ البنك المركزي أعلن قرار خفض الفائدة من خلال بث مباشر عبر الإنترنت نظرا لقرار الحكومة السابق بمنع التجمعات والمؤتمرات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

في الوقت نفسه، تتوقع لجنة السياسة النقدية نمو اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي بمعدل 2ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقابل توقعاتها في يناير الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 2ر1%. ورغم ذلك تظل هذه التوقعات متفائلة مقارنة بتوقعات محللين اقتصاديين مثل بيتر أتارد مونتالتو من مؤسسة إنتل إندكس للاستشارات الاقتصادية الذي يتوقع انكماش اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي بمعدل 3ر2% من إجمالي الناتج المحلي.