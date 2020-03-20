أبوظبي تدين بشدة مقتل موظفين من الهلال الأحمر الإماراتي بعدن

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أدانت دولة الإمارات بشدة مقتل موظفين من فريق الهلال الأحمر الإماراتي، العاملين بالمجال الإنساني في عدن باليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم الجمعة أن دولة الإمارات تعرب عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولهيئة الهلال الأحمر جراء هذه الجريمة النكراء.

وشددت الوزارة أن استهداف العاملين في المجال الإنساني "يعد خرقا لكافة المعاهدات الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ".

وثمنت الوزارة الجهود الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، وغيرها من الدول لتقديم كافة أشكال المساعدة للتخفيف عن المتضررين.