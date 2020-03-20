أعلنت منظمة أطباء بلا حدود في اليمن، اليوم الجمعة، تسجيل ما لا يقل عن 40 حادثة عنف ضد "مستشفى الثورة العام" الذي تدعمه المنظمة في محافظة تعز، وسط البلاد، بين عامي 2018 و2020.

وقالت المنظمة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إن "الهجمات المتكررة، والانتهاكات المسلحة ضد المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة في مدينة تعز، تحد من قدرتها على تقديم الرعاية الطبية الفعالة لليمنيين".

وأشارت إلى أن مباني المستشفى ومرافقها أصيبت أكثر من 15 مرة بنيران الأسلحة الصغيرة والقصف ووقعت نحو 10 حوادث تعرض فيها الطاقم الطبي للمضايقة والهجوم.

وقالت كورين بينازيك، مديرة عمليات منظمة أطباء بلا حدود :"إن مساحتنا الإنسانية تقبع تحت تهديد الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها مختلف الأطراف المتحاربة في تعز".

وتابعت:"لم يعد العاملون في مستشفى الثورة يشعرون بالأمان في مكان يفترض أن يكون مساحة محمية، كما يتجنب المرضى القدوم إلى المستشفى خوفا على أرواحهم، حتى عندما يكون ذلك الخيار الوحيد أمامهم للحصول على الرعاية الصحية".

ودعت أطباء بلا حدود، الأطراف المتحاربة في اليمن كافة، الى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بهدف ضمان سلامة المرافق الصحية والمستشفيات باعتبارها مساحات إنسانية.

ويعتبر مستشفى الثورة أكبر مستشفى عام في مدينة تعز، وقد تعرض لقصف عشوائي من قبل جماعة أنصار الله المسلحة وعانى من انتهاكات مسلحة ارتكبتها مجموعات مسلحة تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حسب ما أفادت المنظمة.

وتخضع مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية، بينما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ نحو خمسة أعوام.