إغلاق بعض شواطئ فلوريدا ومطالبة المصطافين بالعودة إلى منازلهم

أغلقت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية العديد من الشواطئ بالولاية جنوب شرقي البلاد وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بين أفواج المصطافين من الطلاب.

أغلقت جميع الشواطئ في مدينة ميامي يوم الخميس، إلى جانب مقاطعة "لي" على الساحل الغربي لشبه الجزيرة. ومع ذلك ، لا تزال الساحات الشعبية على الساحل في دايتونا بيتش وأماكن أخرى مفتوحة.

ونقلت صحيفة "فورت مايرز نيوز" عن بريان هامان، رئيس مفوضية مقاطعة لي، قوله في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "لقد انتهت إجازة الربيع، ونريدك أن تعود إلى المنزل".

وانتشرت عبر وسائل الإعلام الأمريكية مقاطع فيديو للشواطئ المزدحمة بالشباب، ما أثار انتقادات شديدة حيث أن جموع الناس الذين يحتفلون بعطلة الربيع يتجاهلون الإرشادات الصحية وسط انتشار الوباء.