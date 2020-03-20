الأسطول الفرنسي ينقل مصابي كورونا من جزيرة كورسيكا إلى البر الرئيسي

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غردت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بأن الأسطول الفرنسي سينقل مرضى العناية المركزة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، من جزيرة كورسيكا إلى البر الرئيسي (فرنسا).

وأضافت الوزيرة أن حاملة المروحيات الفرنسية "تونري" ستصل خلال وقت قريب إلى الجزيرة التي تقع في البحر المتوسط للبدء في نقل المرضى.

يشار إلى أنه يوجد في كورسيكا أعلى معدل إصابة بكورونا بالنسبة لعدد السكان، ضمن ست مناطق تابعة لفرنسا.

ووصلت حالات الإصابة في الجزيرة إلى 162 حالة، بحسب أرقام أعلن عنها بعد ظهر أمس الخميس.

ويصل عدد سكان كورسيكا إلى330 ألف نسمة.