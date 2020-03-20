الجمهوريون في مجلس الشيوخ يطرحون مشروع قانون إنقاذ ضخم

طرح الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا لخطة تحفيز ضخمة لتعزيز الاقتصاد الأمريكي والعاملين في الملاجئ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وإجراءات وقف انتشار المرض.

ويتألف المقترح واسع النطاق من 240 صفحة، وسيتعين التفاوض عليه مع الديمقراطيين. وقدم مشروع القانون السناتور ميتش ماكونيل، كبير الجمهوريين، وتعهد بأن يبقى المشرعون في واشنطن حتى يتم تمرير الحزمة.

ويتضمن مشروع القانون تقديم ما يصل إلى 1200 دولار نقدا للأفراد ولمرة واحدة، مع 500 دولار إضافية لكل طفل، بالإضافة إلى برامج قروض للشركات الصغيرة، ومجموعة من المخصصات لمساعدة الصناعات التي تتعرض لضربات كبيرة ودعم قطاع الرعاية الصحية.

وقدر وزير الخزانة ستيفن منوشين أن قيمة الفاتورة ستبلغ نحو تريليون دولار.