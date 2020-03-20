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ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 167 حالة

لندن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 مارس 2020 - 6:36 م | آخر تحديث : الجمعة 20 مارس 2020 - 6:36 م

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس "كورونا" المستجد في المملكة المتحدة؛ لترتفع بذلك حصيلة الضحايا إلى 167 شخصا.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الفضائية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.


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