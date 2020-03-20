عدد المصابين بفيروس كورونا في ماليزيا يتجاوز ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا، اكتشاف 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالمرض في البلاد إلى 1030 حالة.

وترتبط 48 من حالات الإصابة الجديدة بحضور مراسم إسلامية أقيمت أواخر الشهر الماضي، وشارك فيها ما يقدر بـ15 ألف شخص، وكانت هي مصدر ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض خلال الأسبوع الماضي.

وفي محاولة للسيطرة على انتشار المرض، فرضت الحكومة الماليزية أول أمس الأربعاء قيودا على التنقل، وأغلقت الحدود أمام معظم المسافرين، وأرغمت معظم المحال التجارية على إغلاق أبوابها باستثناء محال البقالة والصيدليات.