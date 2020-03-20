وزیر الصحة الكویتي یعلن شفاء 4 مصابین بفيروس كورونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي، الدكتور باسل الصباح، الیوم الجمعة، شفاء 4 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد، في الكویت لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوصات المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات من الفیروس وجمیعھم مواطنون كویتیون.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، أعلن أمس الخميس ارتفاع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة.

واتخذت دولة الكويت سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.