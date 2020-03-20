الإدارة الأمريكية تحث الكونجرس على سرعة إصدار حزمة تحفيز اقتصادي جديدة

حثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس، على العمل بحلول يوم الاثنين المقبل، من أجل تمرير حزمة تحفيز اقتصادي واسعة النطاق لدعم الشركات والمستهلكين والحكومات المحلية، في ظل موجة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يهز الاقتصاد الأمريكي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن قوله إنه تباحث مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، وزعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومار، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وحثهم على سرعة التحرك لأن أجزاء كبيرة من الاقتصاد "قد أغلقت".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إنجاز هذا الأمر بحلول يوم الاثنين.. الشعب الأمريكي يحتاج أن نمضي قدما".

وأردف: "هدفنا هو أن يصادق الكونجرس على مشروع القانون بحلول يوم الاثنين، وأن يوقع عليه الرئيس".

ويتضمن مشروع القانون إعفاءات ضريبية بقيمة 1200 دولار للأفراد، و2400 للمتزوجين، علاوة على قروض بقيمة 208 مليارات دولار للشركات التي تعاني من تداعيات تفشي فيروس كورونا، وبينها 58 مليار دولار لقطاع الطيران، و150 مليار دولار لقطاعات اقتصادية أخرى تضررت جراء الأزمة.

وتنص خطة التحفيز الاقتصادي أيضا على توفير 300 مليار دولار أخرى لمساعدة الشركات الصغيرة.