النيابة تأمر بحبس ربة منزل عذبت ابن شقيقها حتى الموت لتبوله على نفسه بالشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتعذيبها ابن شقيقها حتى الموت لتبوله على نفسه بدائرة مركز شرطة بلبيس.

كان مستشفى "بلبيس" المركزي، استقبل الطفل "إبراهيم.هـ.ط" 8 سنوات، مقيم بندر بلبيس، مصابًا بكدمات متفرقة بالجسد وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من تقرير مفتش الصحة وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين قيام "م.أ.م" 33 عامًا، عمة الطفل، بتعذيبه لقيامه بالتبول على نفسه، حيث تبين أن الطفل يعيش من عمته بعد وفاة والده وزواج والدته من شخص آخر، فيما جرى ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.