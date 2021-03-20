يعد سن البلوغ معلمًا هامًا في حياة كل فتاة، وفي نفس الوقت يكون أصعب وقتا على الإطلاق، حيث يمكن أن تكون التغيرات الهرمونية والجسدية مخيفة لها، لذلك من المهم إعدادها لمواجهة التحديات التي تنتظرها، بحيث تكون جاهزة للتعامل معها عندما يحين الوقت؛ لذلك يجب تثقيفها بشأن هذا الأمر مسبقًا لأن هناك احتمالية كبيرة بأن تكون أول مرة في المدرسة.

ونشر موقع "فيري ويل فاميلي"، مجموعة من النصائح حول كيفية إعداد الفتاة لأول دورة شهرية.

• العمر الطبيعي للحصول على الدورة الأولى

تتأثر الدورة الشهرية الطبيعية بالعديد من العوامل، مثل البيئة والتعرض للمواد الكيميائية والجينات والوزن والحالات الطبية الأخرى، حيث تحصل معظم الفتيات على أول دورة شهرية لهن بين 12 إلى 14 عامًا، ومن الطبيعي أن يبدأ مبكرًا أو متأخرًا، حيث يبدأ الحيض الشائع بعد حوالي عامين من بدء نمو الثديين.

• ما هي المدة التي تستغرقها الفترة الأولى؟

تستمر الدورات الشهرية عادة من 3 إلى 7 أيام، وعادة ما تكون أكثر أيام نزول الدم في بداية الدورة الشهرية، وهو اليوم الأول والثاني، لكن الفترة الأولى لا تدوم طويلا، حيث يستغرق جسد المرأة شهرين حتى يستقر في جدول منتظم.

• الأعراض الشائعة التي تظهر قبل الدورة الشهرية الأولى

من الصعب حقًا التنبؤ بموعد الدورة الشهرية الأولى بشكل عام، ولا تظهر على الفتيات أي أعراض، ولكن يمكن تحديد الأعراض المبكرة للنزيف، والتي تشمل: (حب الشباب - انتفاخ البطن - وجع في الثدي - ألم في الظهر - إمساك - إسهال - إعياء - الشعور بالعاطفة والانفعال - الرغبة الشديدة في تناول الحلويات - إفرازات مهبلية شفافة أو بيضاء).

• كيف تحضر طفلتك لدورتها الشهرية الأولى؟

يجب عليك أولاً تثقيفها حول الدورة الشهرية ونوع التغييرات التي تحدث في الجسم، والتي تسبب النزيف كل شهر، ومن المهم أيضا طمأنة الطفلة بأنه أمر طبيعي ولا يوجد ما يخيفها، وذلك لأن التخلص من ارتباكها هو الطريقة الوحيدة لإعدادها ذهنيًا للحدث القادم.

في البداية، يجب إعداد مجموعة أدوات الدورة الشهرية والاحتفاظ بها في حقيبتها المدرسية حتى لا تتفاجأ تمامًا عندما تبدأ الدورة، والتوضيح لها كيفية استخدام الفوطة الصحية، ومن مَن تطلب المساعدة عندما تأتي الدورة الشهرية الأولى لها في المدرسة.