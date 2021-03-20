يشتهر الشعب الصيني بإقامة الاحتفالات والمهرجانات المختلفة، فلكل شهر من أشهر العام مهرجان خاص يميزه، بداية من مهرجان الثلج والجليد في يناير إلى مهرجان الاحتفال بالعام الجديد في ديسمبر.

وفي مارس، يحتفل الشعب الصيني بتفتح أزهار الخوخ، التي تعد رمزا للحياة والنمو والازدهار لديهم، فتقام لها الاحتفالات الضخمة طوال الشهر، ويخصص لها مهرجان في مقاطعة قوانجشى، التي تشتهر بمحصول الخوخ، كوسيلة للترحيب بفصل الربيع.

ووفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، سيبدأ المهرجان السنوي لزهرة الخوخ هذا العام، من مدينة نينجتشي بمنطقة التبت ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، يوم 27 مارس الجاري.

وقالت يوي شياو جيوان، نائبة رئيس مكتب تنمية السياحة في نينجتشي، في اجتماع للترويج للمهرجان، إن مهرجان هذا العام سيشهد إقامة بساتين الخوخ البرية وعرضا للألعاب النارية، مؤكدة أن الأنشطة ستساعد في تحويل المدينة إلى وجهة سياحية بيئية دولية وتحسين الفوائد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لصناعة السياحة فيها.

وأضافت رئيس مكتب تنمية السياحة: "أصبحت السياحة صناعة مميزة تتمتع بأفضل جودة تنموية وتجلب للبلد مزايا اقتصادية وإمكانات تقدمية ومزدهرة"، مشيرة إلى أن السلطات بالمدينة ستوفر مواد كافية للوقاية من الوباء وخطة استجابة طارئة فعالة، لمنع انتشار وباء كوفيد-19 والسيطرة عليه.

وبدأ مهرجان الخوخ العام الماضي في 2 أبريل، حيث تأثرت المدينة بالوباء وانخفض عدد السياح الذين تم استقبالهم، في العام 2020، بنحو 70 في المائة عن عدد الزوار والسياح الذين يقصدون المدن الصينية في هذا التوقيت من كل عام للاحتفال بالمهرجان السنوي لتفتح أزهار الخوخ.

لكن، رئيس مكتب تنمية السياحة، توقعت أن يشهد مهرجان الخوخ هذا العام ارتفاعا في عدد السياح والعائدات مقارنة بعام 2020.