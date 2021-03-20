تعليم جنوب سيناء ينظم مسيرة للاحتفال بعيد المحافظة القومي

نظمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، مسيرة طلابية للمشاركة في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي، وترأس المسيرة الأستاذ محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية.

وانطلقت المسيرة من أمام مبنى إدارة الطور التعليمية، وجابت شوارع المدينة حتى ديوان عام المحافظة ، ورفع الطلاب الأعلام المصرية، ورددوا الأغاني الوطنية.

وهنأ محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وشعب مصر جميعًا بذكرى عودة طابا إلى الأراضي المصرية، خلال مشاركته اليوم الجمعة، في احتفالات وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بمدينة الطور،

وقال وكيل الوزارة أن الاحتفال بعودة طابا للأراضي المصرية، هو استرجاع ذكرى عطرة تسجل ملحمة من ملاحم الشعب المصري، ونضال الدبلوماسية المصرية من أجل استرداد أخر جزء مستعمر، مشيرًا إلى أنها ملحمة لا تقل عن ملحمة بطولة 6 أكتوبر العظيمة.

وأوضح وكيل الوزارة أن جنوب سيناء تشهد ملحمة من التقدم والرقي خلال هذه المرحلة من خلال ما قامت به القيادة التنفيذية برئاسة محافظ جنوب سيناء، من تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، والذي وصلت إلى عمق الصحراء بالوديان والتجمعات البدوية، من مدارس و مزارع نموذجية لتوطين البدو وتوفي فرص عمل لهم، والحرص على استكمال أبناء هذه المناطق تعليمهم، ليس فقط بمجال التعليم العام وإنما التعليم الفني أيضًا، مشيًرًا إلى أن محافظ جنوب سيناء قد صدق على إنشاء مدرسة النيل الدولية الحكومية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 ألف متر مربع.