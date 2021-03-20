تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43498 طنا تشمل: 6900 طن رمل و21798 طن فوسفات و13100 طن يوريا و1700 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21955 طنا تشمل: 1047 طن خشب زان و3788 طن قمح و5941 طن ذرة و3599 طن فول و7300 طن خردة و280 طن ونش.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 906 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وباميه وملوخية وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (ثوم وبصل وبرسيم وزيتون وفول وفول سوداني وكتان) وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح ويوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن واليونان وسنغافورة وهولندا والصين وأمريكا وانجلترا وروسيا وألمانيا وإيطاليا وسلوفينيا وإسبانيا وسيريلانكا وأوكرانيا وهونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 121 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1488 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81597 طنا .. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 206581 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2657 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبني سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6198 شاحنة.