فلسطين: عباس يتلقى لقاح كورونا عشية بدء حملة تطعيم في الضفة الغربية

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تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء السبت، لقاحا مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن عباس دعوته الفلسطينيين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في أخذ اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة وفق البروتوكول المعتمد من الوزارة.

وأضافت أن عباس "وجه جهات الاختصاص بالاستمرار بتوفير اللقاحات المطلوبة لكافة محتاجيها لضمان أخذها وفق الخطة الموضوعة لذلك".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الضفة الغربية غدا الأحد بما يشمل الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة، وكبار السن فوق سن 75 عاما ومرضى السرطان.

وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء الماضي تسلمها 38 ألف جرعة من لقاح فايزر سيتم المباشرة بها بحملة تطعيم، و24 ألف جرعة لقاح أسترازنيكا سيتم تخزينها لحين وجود إفتاء علمي بشأنه من منظمة الصحة العالمية.

وتشهد محافظات الضفة الغربية تصاعدا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بحيث وصلت نسب إشغال المستشفيات ومراكز علاج فيروس كورونا في الضفة الغربية 100 بالمئة.

وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة تلقي 10 آلاف شخص لقاح ضد فيروس كورونا ولا زالت عملية التطعيم مستمرة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية نحو 250 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 2656 حالة وفاة.