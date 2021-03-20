التحفظ على 386 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

قررت، النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 386 طن مواد غذائية، مختلفة الأنواع والأحجام، تم ضبطها للاشتباه في تغير خواصها الطبيعية، وخلوها من البيانات التجارية، وذلك داخل مخزنين "بدون ترخيص"، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول احتواء مخزنين "بدون ترخيص" على سلع غذائية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، معدة لترويجها في الأسواق.

وبتقنين الإجراءات، ومداهمة المخزنين، تم ضبط المسؤولين عنهما، وبتفتيش أروقتهما عثر بداخلهما على 386 طنًا و307 كيلو جرامات، مواد غذائية مختلفة الأنواع والأحجام، مخالفة لاشتراطات قانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.