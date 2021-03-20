 إصابة المؤلف أمير طعيمة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
السبت 20 مارس 2021 7:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

إصابة المؤلف أمير طعيمة بفيروس كورونا


نشر في: السبت 20 مارس 2021 - 7:48 م | آخر تحديث: السبت 20 مارس 2021 - 7:48 م

أعلن الشاعر والمؤلف أمير طعيمة، إصابته بفيروس كورونا.
وكتب طعيمة على حسابه بموقع "تويتر"، "إيجابي كوفيد... الحمد لله ما قابلتش حد آخر أسبوع ومحدش هيكون أخذه مني غير أهل بيتي للأسف.. خدوا بالكم من نفسكم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك