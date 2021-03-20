إصابة المؤلف أمير طعيمة بفيروس كورونا

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أعلن الشاعر والمؤلف أمير طعيمة، إصابته بفيروس كورونا.وكتب طعيمة على حسابه بموقع "تويتر"، "إيجابي كوفيد... الحمد لله ما قابلتش حد آخر أسبوع ومحدش هيكون أخذه مني غير أهل بيتي للأسف.. خدوا بالكم من نفسكم".